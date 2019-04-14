"قومي المرأة" يُهنئ ضابطة مصرية بقوات حفظ السلام على تكريمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الرائد شريهان أبوالخير رشدي محمد، التي كانت من بين 51 ضابطا من قوات حفظ السلام العسكريين من مختلف البلدان الذين كرمهم الفريق إلياس روديغيس مارتينز فيلهو، قائد قوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بمنحهم ميدالية الأمم المتحدة، في الإحتفالية التى أقيمت بمقر القوة في غوما.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتكريم الذي حصلت عليه الضابطة المصرية والتي انضمت إلي قوات حفظ السلام بالكونغو في 22 ابريل 2018، معربةً عن بالغ سعادتها بالدور المهم الذي تقوم به سيدات مصر وفتياتها في قوات حفظ السلام، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية أثبتت نجاحها ودورها الفاعل في جميع المجالات وقدرتها على تحدي كل صعب لكي تصل إلى حلمها بدون تردد.

وتمنت الرائد شريهان أبو الخير التوفيق والنجاح، ومشاركة أكبر وأوسع للمرأة المصرية في قوات حفظ السلام خلال الفترة القادمة.

يذكر أن وزير الخارجية المصرية سامح شكري، قد أشار في عام 2018 أن حوالى 3000 من الرجال والنساء المصريين يشاركن ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو ومالى وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور.