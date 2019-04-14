"المقاولون العرب" تنشر صورًا لمحور روض الفرج في صورته النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت صفحة المقاولون العرب الرسمية، اليوم الأحد، صورًا لمحور روض الفرج العملاق، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر حيث يحتوى على أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وسيتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بمجرد افتتاحه رسميًا.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الأحد، المحور، حيث وضع الجزء الأخير من الكوبرى، استعدادًا لافتتاحه في القريب، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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الأسبوع الماضي، كان "الخليج 365"، أول العابرين من الجهه الشرقية بالمحور إلى الجهة الغربية بعد توصيلهما بنسبة 100%، والتقى المهندس محمد فوزي مدير المشروع الذي كشف آخر تطورات المشروع.

وأكد فوزي، الانتهاء من تنفيذ الكوبري الملجم بمحور روض الفرج بنسبة 100% وجاري الانتهاء من التشطيبات الخارجية وأعمال السفلتة للكوبري.

وأضاف، أنه جرى تركيب جميع قطع السيجمنت، (القطع المعدنية التي يتكون منها الكوبري) وجميع الكابلات المعدانية، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يكون جاهزًا للاستخدام نهاية شهر مايو.