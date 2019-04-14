توقعات تظهر تقدم الاشتراكيين في انتخابات فنلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - هلسنكي - (د ب أ): أظهرت التوقعات الأولية تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية في فنلندا التي جرت اليوم الأحد، وحسب هذه التوقعات فقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 9ر18% متقدما على حزب التجمع الوطني المحافظ الذي حصل على 2ر17%.

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