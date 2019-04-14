شاشة سينما متنقلة لشرح التعديلات الدستورية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن في سوهاج، اليوم الأحد، إن أمانة العلاقات العامة بالحزب، تكثف نشاطها في شرح التعديلات الدستورية للمواطنين، من خلال مؤتمراتها وندواتها التثقيفية اليومية، إلى جانب قيامها بشرح التعديلات للمواطنين من خلال شاشة سينما متنقلة بالشوارع.

وأوضح الدكتور إسلام فتحي عبدالنعيم، أمين لجنة العلاقات العامة بالحزب، أن الأمانة برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، أقامت منصة دعاية حديثة من خلال شركة دعاية وإعلان تحمل شعار الحزب، ويتواجد بها فريق كامل من شباب وفتيات الأمانة لتوزيع كتيبات بنصوص التعديلات الدستورية المقترحة على المواطنين، وشرحها لهم والإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بالتعديلات.

مضيفًا أن فريق الأمانة جميعهم طلاب جامعات ومعاهد عليا، حاصلين على دورات تدريبية مكثفة قبل قيامهم بهذة المهمة.