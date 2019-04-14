شكرى يبحث هاتفيًا مع نظيرته الجنوب أفريقية التطورات في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):

بحث سامح شكري وزير الخارجية مع لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، المسائل الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية، لاسيما ما يتعلق بالتطورات الجارية في المشهد الليبي، وذلك على ضوء مركزية دور مصر وقُربها من دوائر الأحداث بما يُسهم في تشكيل موقف أفريقي موحد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكرى اليوم الأحد من نظيرته الجنوب افريقية، والذى يأتي في إطار التنسيق المُشترك، خاصةً مع عضوية جنوب أفريقيا الحالية في مجلس الأمن الدولي، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.