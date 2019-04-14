الرئيس الأوكراني يعلن اعتزامه احترام نتائج الانتخابات في حال خسارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اعتزامه احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية في حال انتهت بخسارته لمنصبه.
جاءت هذه التصريحات لبوروشينكو اليوم الأحد في استاد كييف قبل أسبوع من جولة الإعادة الفاصلة بين بوروشينكو والممثل الكوميدي فولوديمير زلينسكي يوم الأحد المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي تظهر تردي شعبية بوروشينكو مقابل تفوق ملحوظ في شعبية زلينسكي الجديد على عالم السياسة.
وقال بوروشينكو إن النتيجة ستكون " اختيار الشعب الأوكراني وسأحترم أي اختيار".
في الوقت نفسه، تعوذ بوروشينكو من فوز منافسه.
وكان زلينسكي قد حقق تفوقا ملحوظا على بوروشينكو في انتخابات الجولة الأولى لاختيار رئيس للجمهورية السوفيتية السابقة.
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