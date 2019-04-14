المركزي السوداني : تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها

قرر بنك السودان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قرر في وقت

ووعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

سابق، حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.ووعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

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