القوات العراقية تقتل قياديًا بتنظيم داعش و4 من المقاتلين

قال الجيش العراقي إن قوات الأمن قتلت قياديًا في تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية "داعش" وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد اليوم الأحد 14 أبريل.

وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام مستهدفة مخابئ للمتشددين.

ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى عن اسم القائد القتيل، لكنهما قالا في بيان إنه كان مسؤولًا عن قوات التنظيم في حمرين.

وذكر البيان أن القائد وأربعة من المقاتلين قُتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة

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اليوم الأحد.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة، تحول التنظيم الآن إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.