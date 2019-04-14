تحطم طائرة حربية لقوات شرق ليبيا في جنوب طرابلس

قالت مصادر عسكرية إن طائرة حربية لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) تحطمت في جنوب طرابلس ،اليوم الأحد. طرابلس ،اليوم الأحد. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن. وكثف الجيش الوطني الليبي هجماته الجوية خلال اليومين الماضيين في إطار حملة للسيطرة على العاصمة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

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