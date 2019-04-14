اجتماعات "صومالية - أمريكية" لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

حث رئيس وزراء الصومال، حسن علي خيري، مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون المالية، ديفيد نوركيست، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية اليوم الأحد، "عقد حسن خيري مباحثات مع المسؤول الأمريكي، وأعرب عنامتنانه الشديد لدور واشنطن في الحرب ضد الإرهاب، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال إصلاح قطاع الأمن في الصومال".
ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الأمريكية "واشنطن" يأتي في أعقاب هجمات
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