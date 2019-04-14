لقي ما لا يقل عن سبعة أطفال مصرعهم، فيما أصيب آخرون بمحافظة "لَجمان" شرقي أفغانستان من جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة. وأوضح متحدث باسم حاكم المحافظة، حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم "الأحد"، أن الأطفال كانوا يلعبون خارج منازلهم بمدينة "مهتار لام" الواقعة وسط "لَجمان" عندما أصيبوا في الانفجار.

ولفتت الشبكة الأفغانية إلى إحصائيات صادرة عن حكومة البلاد تظهر أن ما لا يقل عن

يلعبون خارج منازلهم بمدينة "مهتار لام" الواقعة وسط "لَجمان" عندما أصيبوا في الانفجار.ولفتت الشبكة الأفغانية إلى إحصائيات صادرة عن حكومة البلاد تظهر أن ما لا يقل عن120 مدنيًا يتضررون من جراء الألغام والذخيرة غير المنفجرة كل شهر إما أنهم يلقون حتفهم أو يشوهون على الرغم من تطهير ما لا يقل عنثلاثة آلاف و400 كيلومتر مربع من الأراضي، إلا أنه لا يزال ألف و700 كيلومتر مربع ملوث بتلك المتفجرات غير المنفجرة بأفغانستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان : مصرع 7 أطفال وإصابة آخرين في انفجار شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.