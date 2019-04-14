الأردن وقبرص واليونان يتفقون على توسيع التعاون والتنسيق المشترك

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، خلال القمة الثلاثية التي عقدت في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالحها ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/، أنه تم الاتفاق -خلال القمة- على توسيع التعاون الثلاثي في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار

وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع القطاع الخاص في الدول الثلاث لإقامة مشروعات مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة.وأكدت القمة دعم جهود الملك عبدالله- الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس- في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والتأكيد على دعم حل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم التوصل له عبرالمفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد الرئيسان القبرصي واليوناني أن بلادهما ستعملان على تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.وتم الاتفاق خلال القمة على إنشاء أمانة عامة دائمة يكون مقرها في نيقوسيا، يكون من شأنها ترسيخ وتيسير التعاون لتحقيق كامل إمكاناته، والاتفاق على تعيين منسق وطني في كل دولة لتنسيق التعاون الثلاثي، وإطلاق منتدى تعاون وزاري ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة، بالإضافة إلى الاتفاق أن تقعد القمة القادمة في اليونان في عام 2020.