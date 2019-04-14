العاهل الأردني يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، بوزير الخارجيةالعراقى محمد الحكيم اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط الأردن والعراق ومواصلة التنسيق
ومن جانبه شدد الملك عبد الله الثانى حرص بلاده تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وأهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك.
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