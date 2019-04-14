الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن محافظ القدس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث بعد اعتقاله بسبب ما زعم أنه انتهاك لشروط قرار عسكري صدر بحقه في نوفمبر 2018.

وسبق أن اعتقلت السلطات الإسرائيلية غيث عدة مرات في الأشهر الأخيرة للتحقيق معه في قضية بيع أراض.

وقال محاميه محمد محمود إنه صدر لموكله أمر بعدم زيارة الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر أو الاتصال بأشخاص معينين، واتهمته سلطات الاحتلال بخرق هذا الأمر.

وتقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه تم الإفراج عن غيث في وقت لاحق الأحد بكفالة مالية تبلغ 280دولاراً أميركياً.

وتسلم محافظ المدينة في نوفمبر 2018، قراراً عسكرياً من قائد المنطقة الوسطى يقضي بمنعه من الدخول أو الحضور في مناطق الضفة الغربية المحتلة مدة 6 أشهر، وعدم الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة شخصيات فلسطينية معينة.

كانت عناصر من قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأحد منزل محافظ القدس الواقع في بلدة سلوان (جنوب) واعتقلته.

ودانت محافظة القدس، اليوم الأحد في بيان، عملية الاعتقال، مؤكدة أن "الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسها المحافظ يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية".