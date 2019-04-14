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خادم الحرمين يبحث مع رئيس إندونيسيا تطورات الأحداث الإقليمية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يزور المملكة حالياً.

وتركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية وأحداث الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن الجانبين السعودي والإندونيسي استعرضا، خلال المباحثات، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

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