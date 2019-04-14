مقتل 6 مدنيين في قصف للمعارضة على حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمقتل ستة مدنيين، اليوم الأحد، جراء قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على أحياء في مدينة حلب في شمال سوريا.

واستهدفت فصائل مسلحة منتشرة في ريف حلب الغربي بأكثر من 20 قذيفة أحياءاً عدة في غرب مدينة حلب، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها بالكامل في نهاية العام 2016، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت "سانا" عن مقتل "ستة مدنيين (...) نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على شارع النيل وحي الخالدية"، كما أصيب سبعة آخرون بجروح.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن "الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء الغربية في مدينة حلب بشكل مكثف"، مشيراً بدوره إلى مقتل "ثلاثة مدنيين بينهم طفل، فضلاً عن خمسة عناصر من جهاز أمن الدولة بعد سقوط قذيفة على سيارتهم".

وتسيطر فصائل على مناطق في ريف حلب الغربي.

وتخضع هذه المناطق مع محافظة إدلب ومحيطها إلى اتفاق روسي - تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل المسلحة بعرقلة تنفيذ الاتفاق. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل عشرة أيام "نحن، بكل صراحة، ما زلنا ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي ولكن أيضاً للصبر حدود ويجب أن نحرر هذه الأرض".