بلجيكا توقف رجلاً بشبهة تحضير عملية إرهابية

أوقفت السلطات البلجيكية، اليوم الأحد، رجلاً في العاصمة بروكسل بشبهة التحضير لهجوم "إرهابي".

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الرجل، البالغ 22 عاماً، أوقف السبت في منزله في مدينة وافر الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية لاستجوابه في إطار تحقيق لوحدات مكافحة الإرهاب بشأن أنشطة لم يُكشف عن طبيعتها.

وعلى الصعيد نفسه، قالت صحيفة "لا ديرنيير أور" إن الرجل كان يحضر لهجوم وشيك، غير أن "ار تي ال" لم تؤكد هذه المعلومات.

يشار إلى أن متشددين ارتكبوا هجمات عدة في مدن أوروبية خلال السنوات الماضية، بينها بروكسل التي شهدت هجمات ضد المطار ومحطة لقطارات الأنفاق في 22 مارس 2016.

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وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه الهجمات التي أوقعت 32 قتيلاً ومئات الجرحى.

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