العراق: مقتل قيادي في داعش و3 من معاونيه بقصف جوي

أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأحد، مقتل قائد عسكري كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي وثلاثة من معاونيه بقصف جوي في شمال شرق بغداد.

وقال المصدر إن "القائد العسكري محمد سلمان داود وثلاثة من معاونيه قتلوا اليوم بقصف لطيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي في منطقة حمرين شمال شرق بغداد".

وأضاف أن "العملية تمت بتنسيق عال وبمتابعة معلوماتية دقيقة بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وقوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "مقتل داود يشكل خسارة كبيرة لداعش كونه مسؤولاً عن العمليات العسكرية في جبال حمرين في محافظتي صلاح الدين وديالى".

وما تزال جبال "حمرين"، التي تمتد من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وصولاً إلى محافظة واسط، إحدى المناطق التي يوجد فيها عناصر تنظيم داعش المتشدد. ولم تتمكن القوات العراقية من تطهيرها بالرغم من محاولاتها المتعددة بسبب اتساع المنطقة ووعورة أراضيها.

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