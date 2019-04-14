نائب رئيس المجلس الانتقالي يلتقي القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد، في القصر الجمهوري بالقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، ستيفن كوتسيس.
وأطلع دقلو، الدبلوماسي الأميركي على "الأوضاع والتطورات بالسودان، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
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ووفقاً للوكالة، فقد رحب القائم بالأعمال الأميركي بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية-الأميركية.
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