بعد أكثر من ربع قرن.. نائب الراحل صدام حسين يعتذر عن غزو الكويت (فيديو)

تداول ناشطون -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- مقطع فيديو منسوبا لعزة الدوري النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ظهور نادر يعتذر فيه عن غزو بلاده للكويت عام 1990 واعتبره خطأ مبدئيا وإستراتيجيا وأخلاقيا.

واعتبر الدوري -في حديثه المصور- أن احتلال القوات العراقية للكويت قبل 29 عاما يتناقض مع عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي.



وتضمن التسجيل اعتذارا إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، معترفا بأن الكويت لم تكن يوما من الأيام جزءا من العراق.



ويأتي هذا التسجيل في الذكرى 72 لإنشاء حزب البعث.



وقال الدوري "الكويت ليست جزءا من العراق.. والعراق والكويت جزء من الجزيرة والتي تعتبر جزءا من الوطن العربي الكبير".



وكانت نسبت له تسجيلات صوتية عدة منذ الغزو الأميركي للعراق. ومنذ 17 أبريل/نيسان 2015 تضاربت الأنباء حول مقتله بعد إعلان فصائل عراقية العثور على جثته بين مجموعة قتلتها بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، كما أعلن مسؤولون آخرون مقتل الدوري، غير أنه ظهر في أكثر من تسجيل نسب إليه.



وتعليقا على الفيديو الجديد، قال فيصل أحمد على فيسبوك: اعتذر الدوري من أمير الكويت عن غزوها، معترفا أنها لم تكن يوما من الأيام جزءا من العراق.



وقال عبد اللطيف السنان على موقع تويتر: الدوري يقول إن الكويت ليست جزءا من العراق بل العراق جزء من الكويت.. رسالة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بالاعتذار.



من جهته قال الناشط الكويتي خليل عبد الله العوضي على تويتر "قسما بالله، لو استلمت (يقصد الدوري) حكم العراق لغزوتم الكويت ثانية".



وعلى تويتر كذلك قال سعيد توفيقي "عزة الدوري يدين ويشجب غزو واحتلال الكويت.. يقتل القتيل ويمشي بجنازته".

المصدر: الجزيرة



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