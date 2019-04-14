الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بومبيو غير مسؤولة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأحد إن "الاستيطان بكافة أشكاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية".

وكان أبو ردينة يعقب على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتعلقة بضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في بيان أن "تصريحات بومبيو مرفوضة وغير مسؤولة وتمثل خروجاً عن القانون الدولي، واستفزازاً للشعب الفلسطيني، الذي سيبقى صامداً متمسكاً بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".

وشدد على أن الموقف الفلسطيني الثابت والواضح، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس أمس السبت، هو رفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الإدارة الأمريكية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من الحقوق الفلسطينية.

وأوضح أن استمرار الإدارة الأمريكية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لأن الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها.

وتابع أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.