وكالة ايرانية: 400 طن من المساعدات العراقية تصل الى ايران

الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، بوصول مساعدات انسانية عراقية يقدّر وزنها بـ400 طن لتوزيعها بين المنكوبين من السيول والفيضانات.

وذكرت الوكالة في خبر أطلعت عليه الخليج 365، إنه "من خلال التنسيق بين هيئة الحشد الشعبي وقنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في البصرة، دخلت 30 شاحنة كبيرة ومتوسطة الاراضي الايرانية في الوجبة الاولى، وفي الوجبة الثانية دخلت 20 شاحنة وفي الوجبة الثالثة دخلت 37 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية التي تشمل الاغذية والخيم والبطانيات والمعدات الطبية و15 من سيارات الاسعاف والمعدات البحرية كالزوارق والمعدات الهندسية".



وأضافت أنه "منذ يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي، وحتى الآن دخلت مئات الشاحنات والمركبات المحملة بالمساعدات الانسانية من الشعب العراقي المرسلة الى المنكوبين بالسيول والفيضانات، حيث يؤدي الحشد الشعبي في هذا المجال الدور المحوري والتنسيقي".

وتابعت الوكالة، أن "الوحدات اللوجستية للحشد الشعبي قدمت بعشرات الجرافات والحفارات لتقديم العون والتخفيف من معاناة المتضررين بالسيول".

