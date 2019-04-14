شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يلتقى وفداً من الصحفيين الفلسطينيين بـمقر "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،اليوم الاثنين ،وفداً من الاعلاميين الفلسطينيين ضم تحسين الأسطل ، نائب نقيب الصحفيين ورامى الشوافى، عضو الأمانة العامة ومسئول لجنة الحريات ، وسحر نصار ، مديرة العلاقات العامة والدولية والكاتب الصحفى ناصر عطالله.

وعرض الوفد على رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تقريراً شفهياً حول أوضاع الصحفيين فى قطاع غزة ، والمصاعب التى يتعرضون لها سواء من الاحتلال الاسرائيلى أو من سلطات حماس والتى تضمنت صعوبة الانتقال الى خارج القطاع والتضييق عليهم واستهداف الاطقم الاعلامية أثناء التغطية الحية وتعرض الصحفيين للاعتداءات المتكررة.

وطالب الوفد مكرم محمد أحمد، بالعمل على تسهيل مهمة خروجهم لتغطية الفعاليات المهنية خاصة ما يتعلق بجامعة الدول العربية ، وكذلك تخصيص دورات تدريبية للصحفيين الفلسطينيين .

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