شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرحة عارمة بين نائبات البرلمان بعد الموافقة على تعديل تخصيص كوتة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الذى ترأسه الدكتور على عبد العال، حالة من الفرحة والسعادة وسط النائبات مجلس النواب، بعد الموافقة على تعديل تخصيص كوتة المرأة بإجمالى 41 صوتاً، وجاءت أبرز النائبات، زينب سالم، وهالة أبو السعد، وشادية خضير، ونوسيلة أبو العمرو، وسوزي ناشد.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذي ترأسة الدكتور علي عبد العال، علي تعديل المادتين 102 في فقرتها الأولي والثانية، والخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة علي الفقرة الأولى بإجمالى 41 صوتاً مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالي 42 صوتاً مقابل اعتراض 5 نواب.

وتنص المادة 102 فقرة أولى علي أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

فيما تنص المادة 102في فقرتها الثالثة، والتي مفادها: "ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

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