كتب نور على – محمود سعد الدين – نورا فخرى ينشر "اليوم السابع" الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية التي انتهت إليها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال. وحسمت التعديلات في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة، الجدل حول المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث ابقت علي المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على إنتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء 6...

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كانت هذه تفاصيل خبر ننشر النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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