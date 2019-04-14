يحيى مولود: تيار المستقبل اعتدى على مكتبنا في القبة وما رأيناه لا يمت للإعتدال بصلة

أكد المرشح للإنتخابات النيابية الفرعية في ​طرابلس​ يحيى مولود أن "الأجواء مشحونة ونحن لم ننسحب وقد تم الإعتداء على مكتبنا في ​القبة​ من قبل تيار "المستقبل" ووضع صور للمرشحة ​ديما جمالي​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وأنا أعرف أن هذه ليست شيم تيار "المستقبل" وأهل طرابلس".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "التيار يقول إنه تيار الإعتدال لكن ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي لا يمت للإعتدال بصلة ونحن نصر على أن طرابلس ليست مدينة داعشية ونطالب ​القوى الأمنية​ بالكف عن التدخل بالإنتخابات ونطالبها بمحاسبة المسؤولين عن الإعتداء علينا".