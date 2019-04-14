النشرة: مقاطعة أهالي جبل محسن للإنتخابات جاءت شبه شاملة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​طرابلس​ بأن "مقاطعة أهالي ​جبل محسن​ للإنتخابات الفرعية في طرابلس جاءت شبه شاملة، ففي احدى الغرف بمدرسة لقمان التي تضم غالبية ناخبي جبل محسن اقترع حتى الساعة 6 اشخاص فقط من اصل 560".

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