القضاء العراقي يبدأ محاكمة 900 داعشي تسلّمهم من قوات سوريا الديمقراطية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصدر قضائي عراقي أن "السلطات القضائية ​العراق​ية باشرت إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" تسلمتهم الحكومة من "​قوات سوريا الديمقراطية​" في وقت سابق"، موضحة أن "المحكمة المختصة بالنظر في قضايا ​الإرهاب​ بدأت بتحديد مواعيد محاكماتهم تباعًا".

ويذكر أنه تمّ نقل هؤلاء الأسرى إلى العراق بعد سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على منطقة ​الباغوز​، آخر جيوب "داعش" في شرق سوريا، وطرده منها.