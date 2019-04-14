القضاء العراقي يبدأ محاكمة 900 داعشي تسلّمهم من قوات سوريا الديمقراطية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصدر قضائي عراقي أن "السلطات القضائية العراقية باشرت إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" تسلمتهم الحكومة من "قوات سوريا الديمقراطية" في وقت سابق"، موضحة أن "المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد محاكماتهم تباعًا".
ويذكر أنه تمّ نقل هؤلاء الأسرى إلى العراق بعد سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على منطقة الباغوز، آخر جيوب "داعش" في شرق سوريا، وطرده منها.
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