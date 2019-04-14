المخابرات الألمانية تحذر من خطر اليمين المتطرف على قيم التعايش المشترك

أكّد رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية توماس هالدنفانغ أن "جهاز ​المخابرات الداخلية​ رصد قيام مجموعات ​اليمين المتطرف​ المختلفة بتأسيس شبكة تواصل مكثف فيما بينها"، موضحًا أنه يجب الانتباه بشدة إلى التطورات التي حصلت على مستوى بنية اليمين المتطرف خلال الأعوام الأخيرة."

وحذر هالدنفانغ من "الخطر الذي يشكله اليمين المتطرف على قيم التعايش المشترك، فاستطاع تسريب أفكاره إلى طبقات الشعب المختلفة المتذمرة من السياسات الحكومية القائمة".

ومن جهة أخرى، ذكر أن "​تنظيم داعش الإرهابي​ ما زال متواجدًا في ​سوريا​ و​العراق​ رغم تقلص خطورته بشكل كبير"، لافتًا إلى أن "الانترنت ساهم في رفع إمكانيات التواصل بين الإرهابيين، والمتطرفيين فيما بينهم."