خارجية إيران استدعت سفير فرنسا بطهران بسبب تصريحات سفير فرنسا بواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن استدعاء السفير الفرنسي الجديد لدى طهران فيليب تي بو على خلفية تصريح للسفير الفرنسي في واشنطن جيرارد أرود، مؤكدةً "رفض محتوى التصريح غير المقبول من قبل السفير الفرنسي في الولايات المتحدة"، داعية باريس إلى "تقديم توضيح بشأن موقفها سفيرها في واشنطن".
وكان أرود قال إنه "لا سبب يدعو لمواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق النووي"، مهددًا بفرض عقوبات على طهران.
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