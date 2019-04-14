خارجية إيران استدعت سفير فرنسا بطهران بسبب تصريحات سفير فرنسا بواشنطن

أعلنت ​وزارة الخارجية الايرانية​ عن استدعاء السفير الفرنسي الجديد لدى ​طهران​ فيليب تي بو على خلفية تصريح للسفير الفرنسي في ​واشنطن​ جيرارد أرود، مؤكدةً "رفض محتوى التصريح غير المقبول من قبل السفير الفرنسي في ​الولايات المتحدة​"، داعية ​باريس​ إلى "تقديم توضيح بشأن موقفها سفيرها في واشنطن".

وكان أرود قال إنه "لا سبب يدعو لمواصلة ​إيران​ تخصيب اليورانيوم بعد ​الاتفاق النووي​"، مهددًا بفرض ​عقوبات​ على طهران.