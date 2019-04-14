بيدرسن يجري مشاورات جديدة في دمشق حول التسوية السورية

أكّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق، "أننا أجرينا مباحثات مفصلة في جميع المسائل وباتت كلها على الطاولة".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور".
ويذكر أن بيدرسن قد وصل إلى دمشق أمس السبت في ثالث زيارة له إلى سوريا منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي خلفًا لستيفان دي ميستورا، في مسعى منه لإحياء المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين برعاية المنظمة الأممية في جنيف.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السورية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد، فيما تصر الحكومة على مناقشة الدستور القائم وإدخال تعديلات عليه.
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