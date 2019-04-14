قداديس وزياحات في منطقة بنت جبيل احتفالا بأحد الشعانين

أحيت ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، في منطقة ​بنت جبيل​، ​أحد الشعانين​، بقداديس وزياحات وقرع أجراس وألقيت عظات ركزت على معاني المناسبة وناشدت المعنيين "التطلع إلى مستقبل آمن اجتماعيا واقتصاديا لأجيال الوطن".

ففي بلدة ​صفد البطيخ​ أحيت رعية سيدة الانتقال المناسبة، وترأس القداس الأب سعيد أنطونيوس في حضور حشد من الفاعليات والأهالي.

وتناول أنطونيوس في عظته معاني الشعانين، وأمل "أن يكون درب الجلجلة التي سار عليها المخلص ​المنارة​ لمساعدة الوطن وصيانته وحفظ أهله وبنيه من الشرور".

كذلك عمت القداديس والزياحات بلدات دبل، رميش، ​عين إبل​ والقوزح.