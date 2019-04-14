أفاد مراسل "​النشرة​" في ​طرابلس​ بأن "جماهير ​تيار المستقبل​ في طرابلس بدأ بالإحتفال بفوز المرشحة ​ديما جمالي​ في ​الإنتخابات الفرعية في طرابلس​ قبل إغلاق صناديق الإقتراع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جمهور تيار "المستقبل" يبدأ بالإحتفال في طرابلس قبل اغلاق صناديق الإقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.