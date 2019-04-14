اشار المرشح عن مقعد طرابلس في الانتخابات الفرعية مصباح الاحدب الى انه يعمل على حل ازمة مندوبيه مع محافظ الشمال، وقد تلقى وعدا منه بحل الازمة.
واكد الاحدب في تصريح له، ان "ما حصل اليوم خلال عملية الانتخابات هو انتصار لطرابلس لانها اظهرت رفض اهل المدينة للتحالف الذي يدعي انه تحالف متين، وقد اظهرت الانتخابات هشاشته".
كانت هذه تفاصيل خبر الاحدب: طرابلس اظهرت رفض اهل المدينة للتحالف الذي يدعي انه تحالف متين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.