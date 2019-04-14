الاحدب: طرابلس اظهرت رفض اهل المدينة للتحالف الذي يدعي انه تحالف متين

اشار المرشح عن مقعد ​طرابلس​ في ​الانتخابات الفرعية​ ​مصباح الاحدب​ الى انه يعمل على حل ازمة مندوبيه مع محافظ الشمال، وقد تلقى وعدا منه بحل الازمة.

واكد الاحدب في تصريح له، ان "ما حصل اليوم خلال عملية الانتخابات هو انتصار لطرابلس لانها اظهرت رفض اهل المدينة للتحالف الذي يدعي انه تحالف متين، وقد اظهرت الانتخابات هشاشته".