النشرة: قوة من الجمارك تضبط كمية ضخمة من البيض المهرب الى لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أن قوة من الجمارك ضبطت كمية ضخمة من البيض المهرب الى الداخل اللبناني ولاقى هذا الاجراء ارتياحا عند مربي الدواجي والبيض في لبنان.
وتوجه رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات في لبنان ورئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان رضا الميس بالامتنان والشكر الى الضابطة الجمركية مثنيا على جهودها في مكافحة التهريب التي تؤدي حتما الى انعاش الاقتصاد اللبناني وتعمل على حماية الانتاج المحلي .
وأمل الميس مواصلة الجهود في مكافحة ظاهرة التهريب التي تدمر الاقتصاد اللبناني والقطاعات الانتاجية.
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