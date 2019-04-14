النشرة: قوة من الجمارك تضبط كمية ضخمة من البيض المهرب الى لبنان

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن قوة من ​الجمارك​ ضبطت كمية ضخمة من البيض المهرب الى الداخل ال​لبنان​ي ولاقى هذا الاجراء ارتياحا عند مربي الدواجي والبيض في لبنان.

وتوجه رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات في لبنان ورئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان رضا الميس بالامتنان والشكر الى ​الضابطة الجمركية​ مثنيا على جهودها في مكافحة التهريب التي تؤدي حتما الى انعاش ​الاقتصاد اللبناني​ وتعمل على حماية الانتاج المحلي .

وأمل الميس مواصلة الجهود في مكافحة ظاهرة التهريب التي تدمر الاقتصاد اللبناني والقطاعات الانتاجية.