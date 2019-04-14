أحمد الحريري: الناس في طرابلس لا يملكون مطالب كبيرة

أكّد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري "أننا نتطلّع الى الأمام ونتعلم من أخطاء الماضي للانطلاق الى الأمام"، مشيرًا إلى أن "ما ربحناه من الانتخابات الفرعية في طرابلس هو المصالحة مع الوزير السابق أشرف ريفي والتوافق السياسي الحاصل".
وأوضح الحريري أن "الناس لا يملكون مطالب كبيرة"، مشيرًا إلى أن "احترامهم هو الأساس والأهم، بالاضافة إلى تحديد مهلة واضحة للمباشرة بتنفيذ المشاريع المقبلة في طرابلس كي نكون شفافين وواضحين معهم".
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