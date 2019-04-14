جنبلاط: كل الجهود ستوضع من أجل إقرار الموازنة وخفض الإنفاق

أكد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أن "الموضوع الأساس الذي بحثته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو كيفية الخروج من المأزق الإقتصادي وكما فهمت من وزير المال علي حسن خليل أن كل الجهود ستوضع من أجل إقرار الموازنة وخفض الإنفاق وهذه الفرصة قد تكون الأخيرة المطلوبة من أجل طمأنة اللبنانيين ووضع الأمور في سياقها الطبيعي".
وبعد لقائه بري في عين التينة برفقة الوزير السابق غازي العريضي، أوضح أن "بري وضعني في جو جولته التاريخية في العراق ولا شك بأننا نتمنى لهذا البلد الوفاق والخروج من أزمته التاريخية ونعلم أن بري لعب دورا في هذه المجال ونعلم ما تم من تبادل زيارات"، مشيراً إلى أن "جهد بري هو جهد ممتاز ولا بد من أن يكون للعراق دور كبير في المستقبل في المشرق العربي".
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