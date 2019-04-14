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عرفت بني ملال، صباح اليوم الأحد، خروج المئات من المواطنين في مسيرة نظمتها الجبهة الشعبية للتضامن والدفاع عن المدرسة العمومية، وانطلقت في الساعة 11:00 من ساحة المسيرة وسط المدينة.
وجابت المسيرة الحقوقية، التي حضرها عدد مهم من الأساتذة المتعاقدين، وقيادات نقابية، شوارع المدينة، وحمل خلالها المحتجون شعارات ضد سياسة التعاقد المعتمدة من طرف الحكومة.
ومسيرة اليوم في بني ملال هي الأولى من نوعها، بعد الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعاقدين، وأكد المحتجون، خلالها، أنه على الرغم من حل ملف الأساتذة المتعاقدين، سيستمرون في الاحتجاج، دفاعا عن المدرسة، ومجانية التعليم.
ورفع المحتجون في المسيرة الاحتجاجية، أيضا، عددا من الصور التضامنية مع معتقلي حراك الريف، الذين حوكموا بـ20 سنة سجنا، وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في بني ملال دفاعا عن المدرسة العمومية..مواطنون وأساتذة في مسيرة امتدت مطالبها لإطلاق سراح معتقلي الريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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