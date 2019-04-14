دوري الأبطال – مانشستر سيتي يبحث عن الانتفاضة.. وبرشلونة يخشى تكرار الدرس القاسي

يضع مانشستر سيتي وبورتو آمالهما على الأجواء الحماسية في ملعبيهما لتمنحهما دفعة لتحقيق الانتفاضة أمام توتنهام وليفربول على الترتيب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارتهما في الذهاب.

فيما يستقبل يوفنتوس أياكس أمستردام بعدما أدرك التعادل 1-1 ذهابا في هولندا، ويستضيف برشلونة في “كامب نو” مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه في عقر داره بالذهاب.

لم يستطع المان سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يسجل في ملعب توتنهام فخرج خاسرا بهدف دون رد، بينما غادر بورتو ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول مهزوما بثنائية نظيفة، أما برشلونة فكان الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز خارج أرضه ذهابا بهدف نظيف في مرمى مانشستر يونايتد.

أما يوفنتوس فتعادل 1-1 على ملعب أياكس ويأمل في الفوز في ملعبه “أليانز ستاديوم” لكن هذا الأمل يصطدم بقدرة الفريق الهولندي على تحقيق المفاجآت بعدما اكتسح ريال مدريد حامل اللقب في معقله “سانتياجو برنابيو” 4-1 ليحرم الملكي من استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذي هيمن عليه آخر ثلاث نسخ.

للعام الثاني على التوالي يصطدم مانشستر سيتي بفريق إنجليزي في ربع النهائي وتكرر السيناريو هذا العام في الذهاب حيث خسر على ملعب توتنهام كما خسر السنة الماضية على ملعب ليفربول بثلاثية نظيفة، لكنه هذه المرة يأمل في الانتفاضة التي لم يتمكن من تحقيقها قبل عام عندما خسر على ملعبه أمام “الريدز” 1-2 ليودع البطولة.

وللمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام يشارك المان سيتي في ربع النهائي وأمله بلوغ نصف النهائي الذي لم يصل له منذ موسم 2015/2016 تحت قيادة التشيلي مانويل بيليجريني عندما سقط أمام ريال مدريد الذي فاز لاحقا باللقب على حساب أتلتيكو مدريد.

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