كأس “الكاف” – حسنية أكادير أمام فرصة “صنع التاريخ” بمصر وطريق بركان “سالكة” للمربع الذهبي

تتجه الأنظار والقلوب، مساء اليوم الأحد، لسفيري الكرة المغربية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي للعبة، ثاني أغلى المنافسات القارية على مستوى الأندية، حسنية أكادير ونهضة بركان، وذلك عندما يخوضان، مباراتي إياب ربع نهائي المنافسة، في ظل ظروف متباينة بين الفريقين.

ففي الوقت الذي قطع فيه الفريق البركاني، نصف الطريق نحو المربع الذهبي، بعد أن عاد بانتصار ثمين من قلب نايروبي، بهدفين دون رد، فإن الفريق “السوسي” سيكون أمام مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة، أمام عملاق مصري، إسمه الزمالك المصري، لم يظهر من تعملقه في مباراة الذهاب سوى إسمه وتاريخه، وبدا أن الفريق المغربي قادر تماما عن “خلق المفاجأة”.

زملاء محمد العزيز، مطالبون بتأكيد تفوقهم في مباراة الذهاب، وتحقيق انتصار جديد على غورماهيا الكيني، يضمنون به بطاقة التأهل لدور النصف، ويؤكدون جاهزيتهم وعزمهم على المنافسة بجدية على اللقب القاري، سيكون تاريخيا وغير مسبوع لعاصمة البرتقال.

وسيستفيد منير الجعواني، من حضور جميع اللاعبين الأساسيين والبارزين، ما عدا الهداف الطوغولي لابا كودجو، الذي سيغيب بسبب جمعه الإنذارات.

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مهمة الممثل الآخر للكرة المغربية، حسنية أكادير، تبدو مختلفة تماما، لكنها أكثر إثارة وتشويقا، ليس لأن الزمالك المصري يعتبر من أعرق الأندية في القارة السمراء، وإنما لأن أبناء سوس أكدوا علو كعبهم في مباراة الذهاب، وأكدوا أيضا على أنهم قادرون على الإطاحة بفريق زملكاوي، لا يمر من أزهى فتراته.

المدرب الأرجنتيني، ميغايل غاموندي، شدد على أن فريقه يلعب بدون ضغوط، لأنه في نهاية المطاف، لم يدخل المنافسة بثوب المرشح، لكنه يملك كل الأسلحة التي ستمكنه من الإطاحة بالفريق الأبيض والأحمر بملعب “الجيش” وأمام حضور 10 آلاف من جماهيره، مستفيدا من عودة بعض الأسماء المهمة التي غابت عن لقاء الذهاب، على غرار باسين وعبد الكريم باعدي.

جدير ذكره أن المباراتي نهضة بركان وحسنية أكادير ستقامان في نفس التوقيت، على الساعة الثامنة مساء، وستنقل الأول على قناتي “الرياضية TNT” و beIN SPORTS HD 1، بينما ستنقل الثانية على قناة beIN SPORTS HD 7