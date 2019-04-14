أشعل نجم الراب، توفيق حازب، الملقب بدون بيغ منصة مهرجان أسفي للضحك، ليلة أمس السبت/ الأحد، وشارك في الحفل نفسه الرابور البنج، والفنان منعم السليماني.
البيغ قدم أمام جمهور أسفي أغانيه المشهورة، في حين رافقه في أداء أغنيته PSYCHO WRECKING ابنه توفيق جينيور.
وحضر حفل البيغ فنانون مشاركون معه في برنامج “ماستر شاف سلبيريتي”، وهم رشيد رفيق، وإيهاب أمير، وقمر السعداوي الملقبة بـ”حماقة”، وعثمان أش كاين، نورة الصقلي.
وقبل صعود البيغ منصة المهرجان، كان الرابور البنج قد خلق أجواء حماسية لدى الجمهور، بمشاركة الفنان منعم السليماني.
يذكر أن حفل مهرجان أسفي للضحك، تخللته فقرات كوميدية، قدمها الثنائي الكوميدي “قهوة وحليب”، وزملائهما “الشلاهبية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء حماسية في حفل البيغ في”أسفي للضحك”.. ابنه يغني معه على المنصة والبنج ومنعم السليماني حاضران – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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