"فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام" تُعاود العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت تطبيقات التراسل "واتسآب" وتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام"، ومنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى العمل بشكل اعتياديّ عقِب عطل استمر أكثر من ساعتين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم تكشف شركة "فيسبوك"، لغاية الآن عن أسباب العطل الذي يُعدّ العطل الثاني الذي يطال موقع "فيسبوك" خلال شهر واحد.

وذكر موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة المواقع الإلكترونية، اليوم الأحد، أن موقع "فيسبوك"، تعطّل في جميع أنحاء العالم، قبل عودة الخدمات بشكل اعتيادي، مشيرا إلى تلقي آلاف البلاغات بتوقف خدمة فيسبوك من شمال شرقي الولايات المتحدة، وأوروبا، والفلبين.

وكانت "فيسبوك" اشترت موقع "إنستغرام" لتبادل الصور عام 2012، كما قامت بالاستحواذ على برنامج "واتس آب" للمحادثات في عام 2014.

يُذكر أن هناك أكثر من 1.52 مليار حساب ناشط يوميا على موقع "فيسبوك" لوحده، ورغم ذلك، تعطلت تطبيق "فيسبوك"، بالإضافة إلى "إنستغرام" و"ماسنجر"، الشهر الماضي، لما يزيد عن 16 ساعة، لم يستطع خلالها معظم المستخدمين من استخدام التطبيقات.