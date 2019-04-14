سيارة كهربائية جديدة لـ"فولكسفايغن" لمنافسة "تسلا إكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسعى شركة "فولكسفاغن"، إلى إنتاج سيارة رياضية كهربائية بالكامل، متعددة الاستخدامات للسوق الصينية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وستدخل السيارة التي أُطلِق عليها "آي.دي رومز"، في شريحة تهيمن عليها الفئة إكس من "تسلا"، كما أنها ستحوي ثلاثة صفوف من المقاعد وسيصل مداها التشغيلي إلى 450 كيلومترا.

وتُعدّ السيارة الجديدة، المُقرر طرحها عام 2021، الأحدث ضمن سياسة جريئة لفولكسفاغن في طرح السيارات الكهربائية بالصين، حيث تمنح السلطات معاملة تفضيلية للسيارات عديمة الانبعاثات.

يُذكر أن "تسلا"، كانت قد أعلنت قبل نحو شهرين، تسليم سياراتها من طراز "موديل 3" في الصين قبل الموعد المقرر لذلك بقليل، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنشيط مبيعاتها التي تأثرت سلبا بشدة جراء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

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وأخفضت الشركة التي مقرها كاليفورنيا بالفعل الأسعار، وأضافت طرازا مختلفا من السيارة "موديل 3" أقل ثمنا إلى ترتيبات قامت بها لكي تُصبح سياراتها في متناول يد قطاعات أوسع من الزبائن بالصين في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية.

وأفادت الشركة الأميركية المنتجة للسيارات الكهربائية الفارهة في بيان أنها أقامت حفلاً لتسليم السيارات في بكين اليوم الجمعة، الأمر الذي "يشكل حدثا مهما للسوق".

وتوقعت الشركة قبل أن تبدأ خلال آذار/ مارس تسليم السيارات "موديل 3" في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم حيث انكمش إجمالي مبيعات السيارات في 2018 للمرة الأولى في أكثر من عشرين عاما.