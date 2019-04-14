انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: إسقاط طائرة حربية لقوات حفتر في طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، طائرة تابعة لما يسمى الجيش الوطني الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة وادي الربيع جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم "عملية بركان الغضب" العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق لتطهير البلاد من قوات حفتر، التي أعلنت استخدام القوة الجوية لأول مرة، عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد: إن "قواتنا تسقط طائرة تابعة لطيران المتمرد في وادي الربيع".

وبين المجعي أن الطائرة التي أُسقِطت جنوب طرابلس من نوع ميغ23، وأقلعت من قاعدة الوطية.

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ونشر حساب "عملية بركان الغضب" العسكرية، صوراً للحظة احتراق الطائرة الحربية في الأجواء، وتحليق قائدها بالمظلة، دون الكشف عن مصيره.

وفي 4 أبريل الجاري أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).