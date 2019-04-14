انت الان تتابع تفاصيل خبر تعاون قانوني وقضائي مرتقب بين قطر وتركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - بحث نائب وزير العدل التركي صلاح الدين منتش، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري حسن بن لحدان المهندي، تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين أنقرة والدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بالعاصمة الدوحة على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" المنعقد بالدوحة حالياً، بحسب وكالة "الأناضول".

وينظم المؤتمر، الذي يستمر يومين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء في ذات المجال.

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ومن تركيا يشارك نائب وزير العدل التركي صلاح الدين منتش؛ وياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من المحامين والحقوقيين الأتراك.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتربط الدوحة وأنقرة علاقات استراتيجية مميزة، أَسّست لشراكة تقوم على مبدأي التوافق والتكامل، بتنسيق لا يكتفي بمستويات التمثيل الدبلوماسي التقليدية التي تعارفت عليها مثل هذه الشراكات، بل تعدّته في الحالة القطرية-التركية إلى تنسيق عند أعلى الهرم.

وهذه العلاقة ترجمتها قمم متواصلة جمعت زعيمي البلدين؛ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعكس ذلك حجمُ الزيارات المتبادلة بينهما، وما ينتج عنها من درجة عالية من التوافق في التعامل مع ملفات مهمة ذات اهتمام مشترك.