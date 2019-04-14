انت الان تتابع تفاصيل خبر مباحثات بين أمير قطر وقائد القيادة الوسطى الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال استقباله الجنرال كينيث ماكينزي القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الذي بدأ مهامه مؤخراً.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية القطرية (قنا)، استقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد، الجنرال ماكينزي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأثنى قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، على "الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية، وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب".

المقابلة تناولت أيضاً "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين لا سيما الدفاعية والعسكرية ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة".

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وفي غضون ذلك التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم، الجنرال كينيث ماكينزي، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وكان الجنرال الأمريكي ماكينزي تسلم في 28 مارس الماضي، مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن وأفغانستان.

وتحتضن قطر قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية، إحدى أهم القواعد العسكرية في المنطقة، التي تأسست عام 2005 وتقع على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة، ويوجد فيها نحو 11 ألف عسكري أمريكي، حيث تعد مركزاً أساسياً لعمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية.