شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات موجعة يوجهها طيران الجيش الليبي لميليشيات السراج والان مع التفاصيل

وجه طيران الجيش الوطني الليبي، ضربات موجهة لميليشيا السراج، في وقت تتواصل فيه المعارك الطاحنة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس .

وذكرت مصادر عسكرية، ان ميليشيات حكومة الوفاق التي يقودها السراج، تلقت ضربات جوية موجعة في معسكر الرحبة في تاجوراء ومعسكر السعداوي في عين زاره وخلال القتال الضاري في منطقة السواني، فخسرت آليات وعناصر .

ويرى مراقبون عسكريون، أن عدم قدرة أي من الطرفين على الحسم على الأرض، يبدو أنه دفعهما إلى تغيير خططهما العسكرية بالاعتماد على سلاح الجو الذي سيطر على مواجهات السبت، فقصفت الطائرات المواقع العسكرية وتجمعات المسلحين.

واتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، حكومة السراج باستخدام طيارَين أجنبيَين شاركا في غارات لطيران الوفاق السبت".

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وفي رد على نفي حكومة الوفاق "وجود مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات ومجموعات إرهابية" في صفوفها، أكد المسماري امتلاك القيادة العامة لـ "الجيش الوطني" "أدلة تؤكد تسيير رحلات جوية مباشرةً من تركيا إلى مصراتة، لنقل مسلحين من جبهة النصرة قادمين من سوريا"، محذراً من "عمليات انتحارية" و"تزايد عدد المقاتلين الاجانب".

وكانت تقارير دولية كشفت في المدة الأخيرة عن وجود مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب "حكومة الوفاق" ضد "الجيش الوطني"، وترتبط بأفراد ومنظمات مصنّفة على لوائح الإرهاب، ومن عناصرها، أمراء حرب متطرفون معاقبون دولياً، بعضهم قادة ميليشيات مدانون بتجارة البشر وتهريب المهاجرين.

كما أعرب بيان رسمي للاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء "تورط عناصر إرهابية وإجرامية في القتال بما في ذلك الأفراد المدرجون على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي".