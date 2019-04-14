شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الرحلات التونسية بسبب إضراب الطيارين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن اضطرابات في رحلاتها منذ يوم أمس ، وذلك بسبب إضراب مفاجئ لعدد من طياري الناقلة.

وأفاد المدير العام للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي في تصريح اليوم ، أن سبب الاضطرابات هو غياب عدد من الطيارين عن العمل بشكل مفاجئ ، رغم تواصل المفاوضات معهم حول مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور.