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اضطراب الرحلات التونسية بسبب إضراب الطيارين

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أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن اضطرابات في رحلاتها منذ يوم أمس ، وذلك بسبب إضراب مفاجئ لعدد من طياري الناقلة.

وأفاد المدير العام للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي في تصريح اليوم ، أن سبب الاضطرابات هو غياب عدد من الطيارين عن العمل بشكل مفاجئ ، رغم تواصل المفاوضات معهم حول مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور.

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