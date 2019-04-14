شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع حفتر تطورات الأوضاع فى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يزور مصر حاليًا. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

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