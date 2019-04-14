شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: نصف مليون طفل يتعرضون للخطر غرب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أنها تسعى للحصول على4.7 ملايين دولار لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية في القطاعات المعنية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة للفتيات والفتيان وعائلاتهم في المناطق المتضررة من النزاع غرب ليبيا.

وكان ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور، قال إن حوالي نصف مليون طفل إضافة إلى عشرات آلاف الأطفال الآخرين في المناطق الغربية بليبيا يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال.